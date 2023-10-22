خلو مراكز الإيواء بالجزيرة من حمى الضنك والإسهالات المائية





نظمت اللجنة الفنية لمراكز الإيواء بولاية الجزيرة صباح اليوم حملة لإصحاح البيئة بحي بانت بمدني وذلك ضمن مبادرات اللجنة لنظافة وتطهير الأحياء التي توجد بها مراكز للإيواء بغرض السيطرة على تفشي الأوبئة بالمراكز.

على صعيد آخر، ترأس الأستاذ طارق عبد الرحمن مدير عام وزارة الشباب والرياضة الوزير المكلف رئيس اللجنة الفنية للإيواء، بأمانة الحكومة بمدني، الإجتماع الدوري للجنة حيث إطمأن الإجتماع على الموقف الصحي بالمراكز والإجراءات المتعلقة بإستقرار الإمداد المائي بعد تضرر عدد من الداخليات بالأمطار الأخيرة.

من جانبه، أكد ممثل وزارة الصحة خلو مراكز الإيواء من أي إصابات بحمى الضنك والإسهالات المائية وأن الوضع الصحي بالمراكز مطمئن ومستقر.

هذا وقد أمن الإجتماع على أهمية توفير المياه بالداخليات بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني وإستمرار حملات إصحاح البيئة ونظافة الأحياء التى توجد بها مراكز الإيواء.

سونا