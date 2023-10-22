إكتمال الاستعدادات بالشمالية لتدشين بداية التقديم لحج 1445 هجرية





تنظم أمانة الحج والعمرة بالولاية الشمالية في التاسعة من صباح بعد غد الثلاثاء بقاعة الأمانة بدنقلا ملتقى الائمة والدعاة والاعلاميين.

وأكد أمين أمانة الحج والعمرة بالشمالية الاستاذ محمد إدريس محمد احمد إكتمال الترتيبات لانعقاد الملتقى بمشاركة عدد من قيادات حكومة الولاية والمؤسسات وشركاء الحج والعمرة.

وأشار في تصريح (لسونا) أن الأمانة بدأت وعقب مشاركتها مؤخرا في أعمال الورشة التقويمية والتقييمية لحج العام السابق والتي إنعقدت بولاية كسلا بدأت في الاعداد والترتيب المبكر لاعمال حج العام 1445هجرية واضاف أن أمانة الحج والعمرة بالولاية شكلت غرفة للعمل الدعوي والاعلامي لحج هذا هذا العام برئاسة مدير الادارة العامة للشؤون الدينية ومدير الادارة العامة للحج رئيسا مناوبا وعضوية اخرين وحسن محمود محمد عضوا ومقررا.

وقال إن ملتقى الائمة والدعاة والاعلاميين يهدف الى حث الراغبين لاداء مناسك الحج بضرورة الاستعداد والتقديم المبكر والتبصير والتنوير بالموجهات الصادرة من وزارة الشؤون الدينية والاوقاف الاتحادية والمجلس الاعلى للحج والعمرة الاتحادي والالتزام بالوثيقة التي تم توقيعها بالمملكة العربية السعودية.

وجدد أمين أمانة الحج والعمرة مواصلة جهود الأمانة وحرصها على تسهيل وتبسيط الاجراءات للراغبين في أداء حج 1445 هجرية .