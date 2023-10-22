حملة للموارد المعدنية لازالة خلاطات الذهب بمحلية بربر





طالب الاستاذ إبراهيم كرار المدير التنفيذي لمحلية بربر بتحسين وتطوير العملية التعدينية، مشيراً لإقامة سوقي تعدين جدد شرق وغرب بربر، كاشفا عن وجود خلاطات ذهب لا زالت تعمل داخل الأحياء ولابد من إيقافها رغم الأمر المحلي الصادر من الشركة السودانية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه برئاسة المحلية ببربر اليوم وفد الشركة السودانية للموارد المعدنية برئاسة الأستاذ معتز حاج نور عباس مدير الشركة السودانية بولاية نهر النيل والاستاذ الياقوت عبدالقادر البلة مشرف الأسواق السودانية والاستاذآدم صالح إسحق صالح كبير المتحصلين بالشركة السودانية.

وأعرب المدير التنفيذي عن شكره وتقديره للاخوة في الشركة السودانية للموارد المعدنية لزيارتهم لمحلية بربر.

وناقش اللقاء عمليات التعدين بأسواق بربر سوقي (دارمالي العبيدية) والإضرار الناجمة عن التعدين بمناطق الإنتاج والحلول العاجلة بعد التنسيق مع الجهات ذات الصلة.

من جانبه أكد الأستاذ معتز حاج نور مدير الشركة السودانية للمواد المعدنية بولاية نهر النيل مساعي الشركة الحميدة تجاه سلامة مواطن الولاية ومطالبة المركز بتخفيض النسبه لصالح الولايه.

وجدد أهمية أحكام مستوى التنسيق بين الشركة والَمحلية وتقديم رؤى لتطوير العملية التعدينية لزيادة وتطوير الإيرادات الداخلية.

وأوضح أن المشروعات المشتركة بين حكومة محلية بربر وشركة الموارد المعدنية ستطرح للتباحث في لقاءات مشتركة بين رئاسة الموارد المعدنية و وزارة المعادن الاتحادية إضافه للقاء جامع مع شركات الامتياز العاملة بنهر النيل بما فيها كل محليات الولايه .

من ناحيته أشاد الأستاذ الياقوت عبدالقادر البلة مشرف الأسواق السودانية بأسواق محلية بربر بالإيجابيات التي تحققت ومعالجة السلبيات في العملية التعدينية على مستوى الولايه ََ.

وأعرب الأستاذ يحي عبدالرحمن مدير سوق العبيدية عن شكره للوفد لزيارتهم لمحلية بربر مطالبا بالتنسيق بين الشركة ومتحصلي الأسواق وتوفير الصحة والأمن داخل أسواق التعدين التي هي ركيزة الاقتصاد الوطني .