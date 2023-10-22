والي القضارف يجتمع باللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية





ترأس والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب اجتماع اللجنة العليا للتعبئة والاستنفار بالولاية وذلك بأمانة حكومة الولاية ظهر اليوم بحضور قائد ثاني الفرقة الثانية مشاة العميد ركن مهندس ابوعبيدة مصطفى ميرغني، وتم التفاكر حول موقف سير عمليات تدريب المستنفرين بمحليات الولاية والترتيبات المتعلقة بتخريج اعداد كبيرة منهم باستاد القضارف في الايام القليلة المقبلة.

واستمع الاجتماع لتنوير من رؤساء اللجان الفرعية باللجنة والمديرين التنفيذيين المشرفين على العمل التعبوي بمحليات الولاية ودعا الوالي المكلف اعضاء اللجنة لاحكام الترتيبات الخاصة بتدريب المستنفرين وتجهيز مطلوباتهم والعمل على استقطاب الدعم من الخيرين لدفع عمليات الاستنفار بالولاية نحو الامام.

كما اشاد الاجتماع بالجهود المبذولة من اعضاء لجنة الاعلام في الفترة السابقة مشيرا الى ضرورة مضاعفة الجهود لتجهيز المستنفرين ليسهموا مع افراد القوات المسلحة فىي الدفاع عن الوطن والتصدي لقوات التمرد التي انتهكت سيادة البلاد وارتكبت الكثير من الانتهاكات ضد المواطنين العزل.