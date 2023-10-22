عضو مجلس السيادة ابراهيم جابر يلتقي وكيل وزارة الثروة الحيوانية





التقى عضو مجلس السيادة الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم المشرف على وزارات قطاع الإنتاج، اليوم بمدينة بورتسودان الأستاذ حسن التوم مقداري وكيل وزارة الثروة الحيوانية.

وقال الوزير في تصريح صحفى أنه قدم تنويراً لعضو مجلس السيادة حول خطط وبرامج ومشروعات الوزارة خلال الفترة المقبلة والجهود المبذولة لتأهيل وتطوير الثروة الحيوانية في ظل الأوضاع التي تشهدها البلاد حالياً.

وقال الوزير أنه تم نقل مقر الوزارة إلى ولاية النيل الأبيض في إطار ترتيبات عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.

وأكد سيادته إهتمام وزارته بقطاع الثروة الحيوانية وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات ذات الصلة لسلامة الحيوان وبهدف دعم الإقتصاد الوطني من خلال الصادر، مشيرا إلى استمرار صادر الثروة الحيوانية بصورة كبيرة، مبيناً أن صادر الضأن بلغ ثلاثة ملايين رأسا حتي الآن.

وكشف عن خطة تستهدف تصدير ٦ ملايين رأسا من الماشية، ضمن خطة الوزارة للعام المقبل ، مشيراً إلى أنه تم نقل المعمل البيطري من سوبا والذي تعرض للدمار من قبل قوات الدعم السريع المتمردة إلى ولاية كسلا لفحص الصادر، مبينا أن صادر اللحوم يسير بصورة طيبة.