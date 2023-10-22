والي الخرطوم يبحث آليات توصيل الدعم الانساني لمواطني أمبدة

بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع المدير التنفيذي المكلف لمحلية امبدة أبوالقاسم آدم الطاهر مجمل الأوضاع بالمحلية واحوال المواطنين والخدمات وإيجاد آلية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمستهدفين من سكان المحلية.