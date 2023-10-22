سياسية
والي الخرطوم يبحث آليات توصيل الدعم الانساني لمواطني أمبدة
بحث والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم مع المدير التنفيذي المكلف لمحلية امبدة أبوالقاسم آدم الطاهر مجمل الأوضاع بالمحلية واحوال المواطنين والخدمات وإيجاد آلية لتوصيل المساعدات الإنسانية للمستهدفين من سكان المحلية.
وأمن اللقاء على أهمية تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية حسب منهج نداء الخرطوم الذي يركز في مرحلته الاولى على الأسر الأكثر حوجة وأصحاب الحلات الخاصة.
ووجه الوالي أجهزة المحلية بالعمل على توفر الخدمات الأساسية والضرورية المتعلقة باستقرار المواطنين.
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