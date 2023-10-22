تفعيل مكتب مسجل عام الملكية الفكرية مؤقتاً بولاية البحر الأحمر





التقت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل، بمنسوبي الوزارة المتواجدين بولاية البحر الأحمر.

واستعرضت السيدة الوكيل الملامح العامة لخطة إدارة الوزارة في المرحلة القادمة (خطة طارئة)، مشيرة إلى أنه ستكون هنالك خطة لدور الوزارة بعد انتهاء التمرد.

كما امنت علي دور وزارة العدل في تقديم الخدمات القانونية لأجهزة الدولة باعتبار ان وزارة العدل هي المستشار القانوني للدولة ولها حق الولاية على اعمال الدولة القانونية مشيرة لبدء الترتيبات لتفعيل مكتب مسجل عام الملكية الفكرية مؤقتا بولاية البحر الأحمر .