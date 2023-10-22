صندوق إعانة المرضى الكويتي يدعم التصدي للإسهالات بمدني





إنطلقت مساء اليوم الأحد بميدان النهضة بمدني المرحلة الثانية من مشروع إصحاح البيئة والمياه والتصدي الإسهالات المائية بمحلية مدني الكبرى بدعم من صندوق إعانة المرضى الكويتي وتستمر حتى 22 نوفمبر المقبل بالتنسيق مع محلية مدني ووزارة الصحة وبتشريف الدكتور طارق عباس العجوة ممثل مدير عام وزارة الصحة ودكتور محمد الأمين أبو منقة المدير التنفيذي لصندوق إعانة المرضى بالإنابة.

أشارت الأستاذة لطيفة محمد أمان مدير مشروع مكافحة الأوبئة بصندوق إعانة المرضى الكويتي مكتب السودان أن الحملة تستهدف محلية مدني في كل وحداتها الإدارية لمكافحة الذباب وإصحاح البيئة في 8 معسكرات إيواء وتوزيع ناموسيات ومعينات وصابون وسلال غذائية إضافة لنقل النفايات من 11 مستشفى بكلفة تجاوت 44 مليون جنيه .

من جانبه اشاد مدير إدارة صحة البيئة بوزارة الصحة بالتنسيق القائم بين المحلية والوزارة والصندوق لتقليل معدلات الأوبئة وأعلن عن جملة من المبادرات في مجال مكافحة الأوبئة والإهتمام بمياه الشرب ستري النور قريباً .