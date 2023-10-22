الترجي يخسر أمام مازيمبي وينتظر الحسم في تونس





خسر الترجي الرياضي التونسي أمام تي بي مازيمبي الكونغولي بنتيجة (1-0) اليوم الأحد، على ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي.

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب شيخ فوفال في الدقيقة 11 من الشوط الأول، وحاول الترجي بشتى الطرق إدراك هدف التعادل لكنه فشل أمام المرمى الكونغولي.

وألغى حكم اللقاء هدفا للترجي سجله يان ساس بعد تمريرة ساحرة من رودريجو رودريجيز تمكن ساس من وضعها في الشباك وبعد الاحتفال بهدف التعادل عاد الحكم لتقنية الفيديو وألغاه بداعي التسلل.

يشار إلى أن مواجهة الإياب ستقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس، علما بأن الفائز من هذه المباراة يواجه المنتصر من لقاء الوداد المغربي وإنييمبا النيجيري.

كووورة