والي الخرطوم يعرب عن تقديره لدعم الصين لمواطني الولاية

أعرب والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عن تقديره لدولة الصين حكومة وشعباً لدعمها لمواطني ولاية الخرطوم بشاحنة محملة بالارز سيتم توزيعها ضمن نداء الخرطوم الذي انطلق قبل يومين بتوزيع 10 الف سلة.

في الاثناء تواصلت عمليات توزيع السلة لمناطق الفتح والريف الشمالي وقال خالد عبد الرحيم مفوض العون الإنساني ان التوزيع سيتم في عشرة وحدات ادارية بواقع 700 سلة لكل وحدة ادارية بالتركيز على الفئات الاكثر حوجة واصحاب الحالات الخاصة كما تم تخصيص (3000) سلة للمواطنين الذين يسهل الوصول إليهم.

سونا