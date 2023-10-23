سياسية
تشكيل لجنة لمتابعة استعدادات استئناف الدراسة والامتحان بجامعة القضارف
اصدر والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب قرارا ولائيا رقم 35 لسنة 2023 م قضى بتكوين لجنة لمتابعة استعدادات استئناف الدراسة والامتحان بجامعة القضارف من الاتية اسماؤهم مدير تنفيذي مكتب الوالي رئيسا وممثل الصندوق القومي لرعاية الطلاب عضوا ومقررا وعضوية آخرين .
وتتمثل مهام واختصاصات اللجنة في رفع الاحتياجات العاجلة لاستئناف الدراسة ومتابعة تنفيذ المطلوبات اللازمة وتعمل اللجنة تحت اشراف السيد وكيل الجامعة.
سونا
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد