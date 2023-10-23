تنفيذي ابوحمد يثمن جهود لجنة ازالة المخالفات والتشوهات





ثمن الدكتور عوض الكريم المبارك المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد بالإنابة الجهد المقدر الذي بذلته لجنة إزالة المخالفات بمحلية ابوحمد.

وقال لدى لقائه باعضاء اللجنة اليوم برئاسة المستشار خالد الصادق وجميع اعضاء اللجنة من الادارات ذات الصلة نسعي لاظهار الوجه الحضاري والجمالي للمدينة، مشددا على ازالة كافة المخالفات وتقديم المخالفين للاجراءات الادارية والقانونية.

وكانت اللجنه قد شرعت في إزالة التشوهات لاظهار الوجه الحضاري والجمالي بالمدينة ووزعت العديد من إنزارات الإزالة للمخالفين وامهلتهم لتوفيق اوضاعهم في فترة أقصاها يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت اللجنة قد غطت اسواق الجمارك والميناء البري وسوق مربع ثمانيةـ فيما اعلن المتحدث باسم اللجنة ان عمل اللجنة سيشمل كل الاسواق والشوارع الرئيسية بالوحدات الادارية المختلفة.