“أقسم بالله يا القائد الدعامة كبروها وجرو زي النسوان” .. شاهد بالفيديو القوات المسلحة تدحر هجوم على الفاشر





دحرت القوات المسلحة السودانية هجوماً كبيراً على الفرقة السادسة مشاة بالفاشر – ولاية شمال دارفور، وكبدت متمردي الدعم السريع خسائر فادحة وهرب منهم من استطاع النجاة.

وظهر أحد الأبطال وهي يحتفل بالنصر مع رفاقه وقال: “أقسم بالله يا القائد الدعامة كبروها وجرو زي النسوان”. وظل يردد تاريخ الانتصار في يوم الخميس 26 أكتوبر، وانتهت الإقامة يا دعامة، وسط هتافات التكبير والحماسة.

وشارك في صد الهجوم قوات مشتركة من الجيش والشرطة، بحسب رصد محرر “النيلين” في الفيديو المنشور على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية، حيف تفاعل جمهور كبير مع مشاهد الأبطال وهم يحتفلون.

شاهد الفيديو:

رصد وتحرير – “النيلين”