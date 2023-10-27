استئناف الدراسة بجامعة العلوم والتقانة في كل الكليات 12 نوفمبر





أصدرت جامعة العلوم والتقانة أمس بيانا باستئناف الدراسة بجميع الكليات في 12 نوفمبر 2023.

ابناؤنا الطالب وبناتنا الطالبات، إلحاقا لاعلاننا السابق، في يوليو 2023م، بخصوص التسجيل لإستئناف الدراسة في الجامعات الولائية، ونسبة لإستجابة جامعة العلوم والتقانة حينها لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإيقاف الدراسة حتى تاريخ 15 أكتوبر 2023م، وبالإشارة لقرار وزير التعليم العالي بتاريخ 7 اكتوبر الجاري القاضي بإستئناف الدراسة في الجامعات السودانية، يسر أمانة الشئون العلمية الاعلان عن إستئناف الدراسة للعام لدراسي 2022 – 2023م على ان تبدأ الدراسة في كل كليات الجامعة في 12 نوفمبر 2023م.

استئناف الدراسة سيكون كالآتي :

1 .التدريب العملي، في الكليات المختلفة، سيكون حضوريا في عدة جامعات في الولايات المختلفة كما هو معلن سابقا، وفي مؤسسات أخرى خارج السودان، وذلك بإعتبار تخصصات الطالب ومتطلبات التدريب التي تقررها الكليات، وبإعتبار مناطق تواجد الطالب والظروف الامنية في المواقع المختلفة.

2 .المحاضرات ستدرس عبر المنصة الإلكترونية او حضوريا في مواقع التدريب العملي، وذلك كما تقرره الجامعة بما يستوفي متطلبات المناهج المجازة من المجلس العلمي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبما يحقق الجودة الأكاديمية اللازمة .

3 .الرسوم الدراسية المقرره ستبقى كما هي بدون اي تغيير. عدا رسوم التسجيل والتدريب خارج السودان، كما ان المنح الدراسية والتخفيضات في الرسوم الدراسية ستبقى كما هي.

إدارة الجامعة، لتجعل الترتيبات أعلاه ممكنه، ولكي يتمكن الطالب من اكمال عامهم الدراسي الحالي، عقدت العديد من الاتفاقيات الاكاديمية لتيسير استئناف الدراسة لقطاع كبير طلاب الجامعة في مناطق تواجدهم. من خلال تلك الاتفاقيات، حرصت الجامعة على ضمان استيفاء المتطلبات الاكاديمية المقررة في تفاصيل مناهج الكليات المجازة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جدير بالذكر، ان الجامعة قد نسقت مع عدد من الجهات ذات الخبرة لترتيب اسكان الطالب، وبخاصة الطالبات، في الولايات . الجامعة عينت منسقين اداريين ليقومون بتوجيه الطالب وإرشادهم في المواقع التي سيتم توزيعهم عليها. الجامعة تقدر ان بعض الطلاب ربما لا تمكنهم الظروف الحالية من التسجيل لإستئناف الدراسة في الولايات، او خارج السودان، وتؤكد انها ستحتفظ لهم بحقهم إستئناف الدراسة متى ما أصبحت الظروف مواتية لذلك. التسجيل للدراسة في الجامعات الولائية او خارج السودان، يتم عبر الرابط ادناه، على مرحلتين:

1 .التسجيل المبدئي الذي يتضمن ادخال المعلومات الاساسية للطالب وتحديد خياره للجامعة الولائية المعينة او التدريب خارج السودان، على ان يتم ذلك في تاريخ اقصاه 2 نوفمبر 2023م.

2 .التسجيل النهائي الذي يبدأ بعد تلقي الطالب لرسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد الجامعة التي سيسجل فيها، حيث يكتمل التسجيل النهائي بتسديد الرسوم المقررة سابقا دون اي تغيير .

3 .الطالب الذين سجلوا مبدئيا في أغسطس 2023م، او الذين سيسجلون اعتبارا من اليوم، ستصلهم رسالة التأكيد للجامعة التي سيتم تسجيلهم النهائي فيها ، ليكملوا التسجيل ويسددوا الرسوم المقررة عليهم عبر الرابط نفسه.

4 .تبدأ الدراسة في كل الكليات بإذن الله في 12 نوفمبر 2023م. على جميع الطلاب الحرص على اكمال التسجيل في موعد اقصاه 9 نوفمبر 2023م.

رابط التسجيل : http://resumestudy.ust.edu.sd

في الختام، الجامعة تحتفظ بحقها في تعديل خطة استئناف الدراسة بحسب الظروف المحيطة حينها، وتتمنى ان ينعم الله على البلاد والعباد بالامن والأمان، فتعود الحياة في السودان لطبيعتها، وتعود الجامعة لمقراتها في العاصمة الوطنية، ام درمان، لتنشر شعاع العلم والمعرفة للجميع، بدون استثناء.

والله الموفق.