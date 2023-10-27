بثلاثية.. الوداد يعبر إنييمبا.. ويضرب موعدا ثأرياً مع الترجي





تغلب الوداد البيضاوي على إنييمبا بنتيجة (3-0)، مساء الخميس، في إياب ربع نهائي الدوري الأفريقي، ليؤكد تفوقه على منافسه بعدما تغلب عليه أيضا (1-0) في مباراة الذهاب التي جرت بينهما في نيجيريا يوم الأحد الماضي.

وعلى ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، افتتح الوداد التسجيل مبكرا بواسطة أيوب العملود في الدقيقة 4، قبل أن يضيف جمال حركاس ويحيى عطية الله الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و43 على الترتيب.

وضرب الوداد موعدا عربيا ساخنا في المربع الذهبي مع الترجي التونسي، الذي صعد للدور ذاته، عقب فوزه (3-1) على تي بي مازيمبي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الثمانية.وستعيد تلك المواجهة إلى الأذهان مواجهتي الفريقين بنهائي دوري أبطال أفريقيا عامي 2011 و2019 اللتين حسمهما الفريق التونسي لمصلحته.

ويلتقي الفائز من مواجهة الوداد والترجي في نهائي البطولة الوليدة مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى بين الأهلي المصري وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

كووورة