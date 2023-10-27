ليفربول يحافظ على سجله المثالي باكتساح تولوز وصلاح يدخل ويسجل





واصل ليفربول انتصاراته في مسابقة الدوري الأوروبي، حيث تخطى ضيفه تولوز 5-1، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل أهداف الريدز ديوجو جوتا في الدقيقة 9، وواتارو إندو (31)، وداروين نونيز (34)، ورايان جرافنبيرتش (65)، ومحمد صلاح (90+3)، فيما سجل تيس دالينجا هدف تولوز (16).ورفع ليفربول رصيده في المجموعة إلى 9 نقاط في الصدارة، فيما بقي تولوز ثانيا برصيد 4 نقاط.وتقدم الريدز في الدقيقة 9، عندما حصل جوتا على الكرة من المدافع جو جوميز، ليتقدم بها من منتصف الملعب بين 5 مدافعين، ويتخلص من معظمهم بحركة واحدة قبل أن يسدد في الشباك.

وأدى تعاون مشترك بين جويل ماتيب وجوتا، لوصول الكرة إلى نونيز، الذي أطلق تسديدة تألق لحارس ريستيس في إبعادها بالدقيقة 14.

وتمكن تولوز من معادلة النتيجة في الدقيقة 16، عندما مرر دونوم كرة بينية متقنة إلى دالينجا، الذي كسر مصيدة التسلل قبل أن يسدد في الشباك منفردا.

وحصل لاعب وسط ليفربول رايان جرافينبرتش على الكرة، ليحتفظ بها قبل أن يطلق تسديدة من مشارف منطقة الجزاء، أبعدها ريستيس إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 27.

وعاد ليفربول ليتقدم بالنتيجة في الدقيقة 30، عندما رفع الظهير الأيمن ترينت ألكسندر أرنولد الكرة، ليقابلها الياباني إندو برأسه، مسجلا أول أهدافه مع فرقه الجديد.ومرت الدقائق المتبقية هادئة رغم دخول محمد صلاح إلى تشكيل ليفربول، وتمكن الدولي المصري من تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

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