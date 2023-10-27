لاعب الحزم: التعادل مع الاتحاد مكسب





عبر لاعبو الحزم عن سعادتهم بعد التعادل أمام اتحاد جدة 2-2، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، ضمن الجولة 11 من دوري روشن للمحترفين.

وقال محمد فؤاد الثاني عقب مباراة الخميس، خلال تصريحات لقناة SSC: “لعبنا مباراة كبيرة أمام حامل لقب الدوري، وعلى أرضه وبين جمهوره، وخرجنا بنقطة ثمينة مستحقة”.وأضاف: “كنا نطمح للفوز، لكن الخروج بنقطة من أرض خصم قوي يعتبر مكسبا، وستعطينا دافعا في المباريات المقبلة”.وعن تسجيله الهدف الأول للحزم في مرمى فريقه السابق، علق: “كان هناك تحديا مع ذاتي، وكسبت الرهان، لقد نجحت في التسجيل، لكن الأهم مساعدة الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية”.

من جانبه، وصف محمد أبو سبعان، لاعب الفريق، التعادل بالمكسب، قائلا: “نسير مع كارينيو (المدرب) بشكل جيد، ونأخذ كل مباراة بحسابات منفردة”.

وتابع: “سنحاول جمع النقاط في المباريات المقبلة، لتحسين مركزنا والهروب من مراكز المؤخرة”.

وأتم أبو سبعان: “أتمنى أن يتحسن أداء الحزم ويحقق نتائج أفضل”.

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