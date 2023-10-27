البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جمهورية توغو

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمدينة بورتسودان، وزير خارجية جمهورية توغو روبرت دوسي مبعوث الرئيس اسوزيمنا ناسنغبي ، والذي سلمه الرسالة ، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق.

وقال السفير خالد الشيخ الوزير المفوض بوزارة الخارجية في تصريح صحفى” أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في السودان والجهود الجارية في البلاد لوقف القتال بين القوات المسلحة ومليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية المحلولة.