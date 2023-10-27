بالصور.. “بعد غيبة” مجلس السيادة يتداول حول الأوضاع الأمنية وقضايا معاش الناس





عقد مجلس السيادة الإنتقالي الجمعة اجتماعاً برئاسة الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس، بحضور نائبه مالك عقار وعضوي المجلس السيادي، الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق مهندس إبراهيم جابر. وتدأول الاجتماع حول الأوضاع الراهنة لاسيما الأوضاع الأمنية والإقتصادية.

وتطرق الاجتماع أيضا للإنتهاكات الجسيمة التي تمارسها مليشيا الدعم السريع المتمردة ضد المواطنين الأبرياء. والتخريب المتعمد للمرافق والمنشآت العامة، واشاد بالتفاف المواطنين ودعمهم للقوات المسلحة .

وكما أشاد ايضاً بالأدوار العظيمة التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في التصدي للمحاولات اليائسة للمليشيا المتمردة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

كما تناول الاجتماع أيضا قضايا معاش الناس ومجهودات الحكومة في تأمين الغذاء والدواء للمواطنين في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد.