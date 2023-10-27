والي سنار يقف على الوضع الراهن لمحطة مياه سنار الجديدة





تفقد والي ولاية سنار الأستاذ توفيق محمد علي، محطة مياه سنار الجديدة التي اكتملت فيها الأعمال الخرسانية.

وقال والي ولاية سنار إن هذه المحطة يستفيد منها إنسان مدينة سنار وجبال موية ومايرنو وبعض قري شرق سنار، مؤكداً إهتمامهم بإكمال هذه المحطة بالتنسيق مع وزارة المالية الإتحادية.

وقال الوالي إننا سنتابع تكملة هذا المشروع نسبة لأهميته، وسوف يرى هذا المشروع النور قريباً.

وزير البنى التحتية المكلف المهندس حافظ بله إبراهيم، قال إن العمل بمحطة مياه الشرب وصل إلى نسبة 95٪ وهي واحدة من 6 محطات كمنحة إيرانية وسوف نبذل أقصى جهد لإدخالها في الخدمة.

وقال وزير المالية المكلف بولاية سنار دكتور محجوب أحمد محمد إن محطة مياه سنار هي مشروع حيوي يوفر مياه الشرب لانسان محلية سنار وعدة جهات أخرى، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستولي هذا المشروع جل إهتمامها ومتابعة التمويل حتى تكتمل المحطة.