مدير جامعة كردفان: الجامعة منفتحة على خدمة المجتمع





قام البروفيسور عبدالله محمد عبدالله مدير جامعة كردفان بزيارة تفقدية للمخيم العلاجي الصحي الذي ينظمه أبناء حي البترول بالتعاون مع منظمة نقطة ضوء الخيرية وكلية المجتمع بجامعة كردفان.

وعبر الأستاذ عثمان الخير رئيس اللجنة المنظمة للمخيم عن شكره لإدارة جامعة كردفان، مشيراً إلى ماتم إنجازه في هذا المخيم، داعياً إلى ضرورة الشراكة مع الجامعة ووزارة الصحة لتقديم خدمة متميزة للمواطن في المجال الصحي.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن أحمد محمد عميد كلية المجتمع بجامعة كردفان أن مشاركة كلية المجتمع في المخيم العلاجي نابعة من الدور المجتمعي للجامعة، خاصة أن كلية المجتمع هي بوابة الجامعة لخدمة المجتمع.

من جهته، أكد الدكتور التجاني أبكر مدير الوحدة العلاجية بالجامعة على ضرورة إقامة الشراكات نسبة للتكلفة العالية للعمل الصحي، مطالباً الجميع للتضافر لإكمال بعض المعينات من الأجهزة والأدوية لمركز البترول الصحي حتى تكون الخدمة متكاملة.

وأشاد الدكتور محمد أحمد عجب عميد كلية الطب بجامعة كردفان بالعمل المنظم الذي قامت به اللجنة المنظمة للمخيم، ووصفه بأنه عمل إنساني رفيع.

من جانبه، تقدم البروفيسور عبدالله محمد عبدالله مدير جامعة كردفان بالشكر لكل المساهمين في إنجاح هذا المخيم، مشيداً بالتكاتف والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً إنفتاح إدارة الجامعة لخدمة المجتمع، خاصة في الظروف الأستثنائية التي تعيشها البلاد حالياً.

واشار إلى السعي لتحقيق شراكة حقيقية بين الجامعة والمركز بالتنسيق مع وزارة الصحة بالولاية والتأطير لمذكرة تعاون تهدف إلى ترقية العمل الصحي بالمركز.

ودعا مدير جامعة كردفان إلى إستنساخ مخيم بنفس المجهود في الأيام القادمة بمركز جامعة كردفان الصحي بدعم كامل من إدارة الجامعة.