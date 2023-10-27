دهب: التعاون بين الجامعات الخاصة والحكومية يدعم استقرار التعليم العالي





أكد بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور الجامعات في خدمة المجتمع والإرتقاء بإنسانه.

وناشد كل الجامعات الكبيرة الخاصة أن تتبنى وتتعاون مع رصيفاتها التي تحتاج إلى دعم في كافة المجالات التي تساعد في إستقرار العملية التعليمية، لافتاً إلى إمكانية تكوين روابط عمل وشراكات يمكن أن تقدم الكثير من النفع والفائدة لكل الأطراف وترفع من قدرات المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية.

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه المؤقت بجامعة البحر الأحمر ببورتسودان، بروفيسور قرشي محمد علي رئيس الجامعة الوطنية بحضور الأستاذ علي الشيخ السماني الأمين العام المفوض بوزارة التعليم العالي وبروفيسور أسامة عبدالرحمن وكيل الجامعة الوطنية، وبروفيسور عوض حاج علي مستشار الجامعة.

وأشار الوزير إلى أن الظروف التي تمر بها البلاد حالياً أفقدت الجامعات الكثير من خواصها من خلال عملية التخريب الممنهج الذي أفرز كثيراً من التعقيدات والصعوبات التي تواجهها في أداء مهامها ورسالتها بالصورة المطلوبة، مما جعل حتمية التعامل مع هذه الظروف أمراً ضرورياً في المرحلة المقبلة.