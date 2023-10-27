كوستي: منظمة آفاق تنظم إفطاراً أسرياً لجرحى الكرامة بالمشفى العسكري





نظمت منظمة آفاق الخيرية بولاية الأبيض اليوم الجمعة مبادرة إجتماعية للإفطار الأسري مع جرحى ومصابي عمليات معركة الكرامة بالمستشفى العسكري بكوستي، بحضور إدارة المستشفي العسكري وبمشاركة أعضاء المنظمة من الشباب والمرأة.

وحيا الأستاذ خالد إدريس الأمين العام للمنظمة مجاهدات القوات المسلحة في الذود عن حمى الوطن والحفاظ على مكتسبات الشعب السوداني عبر كل الحقب التاريخية.

وقال إن هذه المبادرة لا تفي جرحى القوات المسلحة حقهم، لكنها جاءت لتأكيد وقوف كل فئات الشعب السوداني مع القوات المسلحة، واعداً بمواصلة برنامج الإفطار وأن هذه المبادرة لن تتوقف وسيكون هناك إهتمام خاص بأصحاب الإصابات الكبيرة حتي الشفاء التام.

من جانبه، طمأن العقيد طبيب عثمان إبراهيم، مدير المستشفى العسكري، الجميع علي صحة المصابين والجرحى، مؤكداً إهتمام إدارة المستشفى بشقيه الطبي والإداري تجاه الجرحي.

وقال إنها مسؤولية وطنية تجاه من قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مشيراً إلى أن هناك إدارة تغذية خاصة حسب الحالات الموجودة تبذل جهداً مقدراً وأن هذه المبادرات توفر مجهوداً كبيراً وتمثل دعماً معنوياً ونفسياً أهم من الدعم المادي والعيني.

وأضاف أن هنالك عدداً من القطاعات وصلت للمستشفى وقدمت الدعم المعنوي والعيتي للجرحى وللمستشفى، إلاّ أن هذه المبادرة مختلفة لأن طابعها أسري.