توتنهام يواصل موسمه الحديدي ويتصدر الدوري الانجليزي





واصل توتنهام حفاظه على صدارة البريميرليج، بانتصاره الشاق على مضيفه كريستال بالاس (2-1)، في افتتاح مباريات الجولة العاشرة من المسابقة، الجمعة.

وخلال الشوط الأول، فشل “السبيرز” في تسجيل هدف التقدم على ملعب سيلهرست بارك.

لكن الشوط الثاني كان مغايرا، حيث تقدم الضيوف بهدف لجويل وارد (ق53) بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف النجم الكوري الجنوبي، هيونج مين سون، الهدف الثاني للفريق اللندني (ق66).وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، نجح أصحاب الأرض في تسجيل هدف شرفي، من خلال جوردان أيو (ق90+4).

وبهذا الانتصار، عزز توتنهام صدارته لجدول ترتيب البريميرليج برصيد 26 نقطة، محققا رابع فوز على التوالي والثامن في المجمل، إضافة لتعادلين، ليتفوق بخمس نقاط مؤقتا على مانشستر سيتي، حامل اللقب.أما كريستال بالاس فتجمد رصيده عند 12 نقطة، محتلا المركز الحادي عشر، بعدما مني بالهزيمة الثانية تواليا في المسابقة.

كووورة