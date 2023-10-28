الشمالية تواصل جهودها لإنفاذ مشروع بوابة حكومة الولاية الإلكترونية





أكد مقرر اللجنة الفنية لإنفاذ مشروع بوابة حكومة الولاية الشمالية الإلكترونية المهندس وليد حسن دلال أن اللجنة تواصل جهودها وإجتماعاتها ولقاءاتها مع الوزارات والمؤسسات والوحدات الإتحادية والجهات ذات الصلة لإنفاذ المشروع، والذي يعمل على تحقيق خدمات إلكترونية ميسرة ومستمرة وتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات إلكترونياً لمواطن الولاية.

وأشار إلى أن إجتماع اللجنة الفنية الذي إنعقد أمس بمكتب مركز معلومات الولاية، وضم مفوض مفوضية العون الإنساني بالولاية الشمالية الدكتور عبد الرحمن علي خيري وعدد من إدارات المفوضية وأعضاء اللجنة الفنية، إستمع إلى شرح وافٍ عن عمل المفوضية وإحتياجاتها للتطبيق الإلكتروني لتسهيل عملية تسجيل وحصر ضيوف الولاية الذين قدموا إليها بسبب ظروف الحرب علاوة على مناقشة الإستمارة المعدة من قبل مفوضية العون الإنساني.

واضاف أنه وبعد النقاش المستفيض تم التأمين على عمل تعديلات على الإستمارة لتواكب التطور الجاري والإحصائيات المطلوبة بجانب التأمين من الشركة المطورة للمشروع على عمل الإجراءات اللازمة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأسبوع، وذلك بعد إستلام البيانات المطلوبة.

وقال إن الإجتماع مع مفوضية العون الإنساني جاء إنفاذاً لمخرجات الإجتماع الأول للجنة الفنية والذي تم تسليم توصياته للأمين العام لحكومة الولاية الشمالية رئيس مجلس إدارة مركز معلومات الولاية الأستاذ عبد القادر محمد سعيد، وتمثلت التوصيات في البدء فوراً في خدمات مفوضية العون الإنساني وعمل عرض تقديمي للبوابة والمواقع الجاهزة والعمل على ربط الخدمات بالرقم الوطني ومراجعة الإتفاقية الموقعة مع إدارة السجل المدني وتجميع البيانات ومعرفة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع عمل اللجنة الإعلامية للمشروع ومخاطبة الوزارات والمؤسسات الإتحادية للموافقة علي ربط مواقعهم الإلكترونية مع البوابة وعرض خطط المشروع.

وأكد أن الامين العام لحكومة الولاية الشمالية رئيس مجلس إدارة مركز معلومات الولاية شكل عدداً من اللجان الفرعية لإنفاذ مشروع بوابة حكومة الولاية الإلكترونية.