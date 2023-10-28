الكرة الذهبية.. هل يقلب مبابي الموازين أمام ميسي وهالاند؟





يتمسك كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا، بأمل الفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، لأول مرة في مسيرته، الاثنين المقبل في أحد مسارح باريس العريقة.

ويؤخذ في الاعتبار لحسم هوية الفائز بالجائزة، مستواه على مدار الموسم الماضي، خلال الفترة من أول أغسطس/آب 2022 حتى أواخر يونيو/حزيران 2023.

وقد أكد مبابي (24 عاما) في أكثر من مقابلة صحفية، أنه يرى نفسه مؤهلا للفوز بالجائزة، متسلحا بأرقامه وأدائه.وعلى المستوى الجماعي، حقق مبابي إنجازا وحيدا بالفوز بلقب الدوري الفرنسي، في الموسم الماضي.

لكن فرديا، حصل النجم الفرنسي الدولي على جائزتي الهداف، وأفضل لاعب في الدوري، بفضل تسجيله 29 هدفا.

كما جائزة الحذاء الذهبي لهداف مونديال 2022 برصيد 8 أهداف، منها ثلاثية تاريخية في النهائي أمام الأرجنتين.

وإجمالا، أحرز مبابي 41 هدفا وصنع 10 لزملائه، في 43 مباراة بقميص باريس، بخلاف 4 أهداف في مشوار الديوك بالتصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024.

في المقابل، يواجه كيليان مبابي منافسة شرسة من النجمين، الأرجنتيني ليونيل ميسي، والنرويجي إيرلينج هالاند.وتوج النرويجي الشاب مع مانشستر سيتي بثلاثية تاريخية، وكانت له بصمة هائلة على الإنجاز التاريخي للفريق الإنجليزي، حيث سجل 52 هدفا وصنع 9 لزملائه، خلال 53 مباراة في كل البطولات.

كما توج بجائزتي هداف الدوري الإنجليزي بـ36 هدفا، وهداف دوري الأبطال بـ12 هدفا، إضافة إلى جائزتي أفضل لاعب في البريميرليج، وأفضل لاعب أوروبي.

أما ميسي (36 عاما) فقد حقق الإنجاز الأكبر، بالفوز بكأس العالم مع الأرجنتين، وهو ما يعزز فرص فوزه بالكرة الذهبية، للمرة الثامنة في مسيرته.

وبخلاف لقب مونديال 2022، توج (ليو) ببطولتي كأس السوبر والدوري مع فريقه السابق، باريس سان جيرمان.

وفي موسمه الأخير بحديقة الأمراء، قدم ميسي أداءً جيدًا، إذ سجل 21 هدفًا وصنع 20 لزملائه، في 41 مباراة بمختلف البطولات، وهو ما يجعل الصراع مشتعلًا وعصيًا على التوقعات قبل الإعلان عن الفائز بالجائزة المرموقة، الاثنين المقبل.

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