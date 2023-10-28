الهلال السعودي يواصل صدارته لدوري روشن بعد الفوز على أهلي جدة





جدد الهلال، عقدته للأهلي في ملعب الدرة بعد أن انتصر عليه مساء الجمعة (3-1) على إستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في قمة الجولة ال11 من دوري روشن للمحترفين.

وسجل الزعيم، فوزه الخامس على الأهلي في ملعب الدرة بعهد دوري المحترفين، مقابل انتصار يتيم للضيف كان قبل 8 سنوات عام 2015، بينما انتهت مواجهتان بالتعادل.

ورفع الهلال، عدد انتصاراته على الأهلي في دوري المحترفين ل14 كأكثر فريق فوزا على الراقي في تاريخ دوري المحترفين.ويعتبر هذا الفوز الثاني للمدرب البرتغالي جورجي جيسوس على الأهلي بعد أن انتصر عليه خلال فترة إشرافه الأولى على الهلال (4-2) في مباراة الدور الأول لموسم “2018-2019” على ملعب الجامعة.

ورفع الهلال، رصيده إلى 29 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد الأهلي عند 22 نقطة ليتراجع للمركز الخامس.

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