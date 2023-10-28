وزير الصحة الاتحادي: إجازة مقترح السودان لمكافحة الملاريا والدرن والأيدز





عقدت الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، إدارة مكافحة الأمراض و بحضور ممثلي منظمات واللجان الفنية، أمس بقاعة فندق بلس، بولاية البحر الأحمر، ورشة عمل كتابة خطة منحة صندوق الدعم العالمي للاعوام لثلاثة أعوام، (2024-2026)، لمكافحة الملاريا، الدرن والإيدز، بتكلفة تبلغ 151 مليون دولار في الفترة من 25 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر.

وشارك في الورشة العديد من منظمات العمل المدني، الصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومنظمات الأمم المتحدة بالإضافة إلى الخبراء السودانيين داخل البلاد وخارجها، تمت مشاركتهم إسفيريا، لمناقشة كافة الأولويات في ظل الظروف الراهنة، على أن تكون بصورة عاجلة، لإكمال الخطة وتقديمها.

وأوضح وزير الصحة الاتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، عن أهمية مكافحة الملاريا كأولوية قصوى في إستراتيجية الصحة مشيراً إلى أن السودان كان من أوائل الدول الموقعة على مبادرة منظمة الصحة العالمية (من عِظم العبء إلى عِظم الأثر) مبيناً بأن المبلغ المقترح 151 مليون دولار لمكافحة الأمراض ال 3، لافتاً لإستمرارية الدعم العالمي بالرغم من الوضع المعقد بالبلاد.

وقد أثنى الوزير على الفريق العامل والمعتكف لكتابة الخطة لضمان الدعم العالمي واستمراريته في دعم السودان لمواصلة مكافحة الأمراض ال 3 الملاريا، الدرن والايدز، لافتاً إلى أن الوزارة وضعت العديد من الإجراءات الإدارية لمواصلة أعمالها.

وأوضح الوزير، أنه تمت إجازة مقترح السودان لمكافحة الدرن، الإيدز والملاريا المقدم لصندوق الدعم العالمي والذي تمت كتابته في أغسطس الفائت . . وابان بداية الورشة للعمل على كتابة خطة المنحة للأعوام ال 3 القادمة والتي تبلغ 151 مليون دولار ل 3 أمراض (الملاريا، الدرن والأيدز) بمشاركة الفنيين من برامج الدرن والإيدز والملاريا بإدارة مكافحة الأمراض السارية.

وأشار إلى أن الإجتماع الأول عقد إسفيريا مع أعضاء وإدارة صندوق الدعم العالمي حيث تمت مناقشة ترتيبات المنحة، الخطة التشغيلية، تسهيل تنفيذها بما يتطلب مع حوجة البلاد ووضع الأمراض ال 3 مع التركيز على تقوية النظام الصحي.