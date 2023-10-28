تفاهمات بين الشباب والرياضة بالجزيرة وجمعية أطفال السرطان





وقعت وزارة الشباب والرياضة بولاية الجزيرة والجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان (تداعي) صباح اليوم بمركز إيواء داخلية الشهداء بحنتوب مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الفني والخدمي وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات التوعية والتدريب وذلك ضمن المبادرة المجتمعية والتوعوية لشعبة إعلام شرطة ولاية الجزيرة.

تأتي المبادرة الموسومة بشعار (كل أجزائه لنا وطن) برعاية اللواء شرطة حقوقي فضل عبده فضل مدير شرطة الولاية بهدف إنشاء تعاون وتنسيق بين الطرفين لتحقيق الأهداف في المجالات ذات الإهتمام المشترك والتي تخدم وتصون مرضى السرطان بالسودان والمواطن السوداني بصفة عامة والإتفاقية تهدف لترسيخ قيم التداعي والتراحم المجتمعي وخلق التواصل المنشود بين الجمعية والمجتمع وتحقيق أعلى مؤشر للنجاح في تقديم خدمات نوعية ومتفردة وبناء نظام للعمل التكاملي بين الإدارات المختلفة والمساهمة في الدراسات والبحوث التي تصب في إكتشاف ما يحد من إنتشار المرض .

حيث إتفق الجانبان على فتح تعاون وتنسيق مشترك في إعداد المشروعات المتخصصة والحملات التوعوية والتبرع بالدم ودعم أنشطة الجمعية إضافة لتبادل البرامج التدريبية والتنسيق والمشاركة في برنامج اليوم العالمي لمكافحة السرطان والبرامج الرياضية والثقافية والإجتماعية والخيرية والإستفادة من الخدمات التدريبية والمشاركة في ورش العمل والدورات والبرامج التدريبية والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة .

من جانبه أعلن الأستاذ طارق عبد الرحمن المدير العام لوزارة الشباب والرياضة بولاية الجزيرة الوزير المكلف إلتزامه بدعم برامج وأنشطة فرع الجمعية السودانية لأصدقاء الأطفال مرضى السرطان (تداعي) بالولاية.

وأكد أن الشراكة تشمل تنفيذ حملات توعية بسرطان الثدي بمراكز الإيواء بالتعاون مع الجمعية واللجنة العليا للإيواء ممتدحا إهتمام تداعي ورعايتها لأطفال السرطان وما نفذته من مبادرات وأنشطة صحية وعلاجية وتأمين سفر المرضى للولايات .

فيما رحبت الأستاذة حواء بابكر محمد مديرة فرع الجمعية بالجزيرة بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة لتقديم الدعم النفسي وبرامج توعية متكاملة بمراكز الإيواء ودعت الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجتمع لتأسيس شراكات مع الجمعية التي قالت إنها تحتاج لوقفة الجميع.