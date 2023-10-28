سياسية
المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف يلتقي مفتش عام شرطة جنوب السودان
التقي الفريق شرطة (حقوقي)خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة وزير الداخلية المكلف علي هامش مؤتمر الايابكو ببوجمبورا بدولة بورندي فريق اول شرطة مجاك أكيك مالوك مفتش عام الشرطة بدولة جنوب السودان بحضور مدير الادارة العامة للتعاون الدولي.
وتفيد متابعات(المكتب الصحفي للشرطة) ان الجانبين اتفقا علي تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات العمل الشرطي بما يحقق الامن والاستقرار لمواطني البلدين الشقيقين بجانب اهمية تبادل الخبرات ورفع القدرات لمنسوبي الشرطة في مجال التدريب.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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