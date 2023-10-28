إنعقاد إمتحان الكفاءة المهنية لعدد 63 كادرا طبيا وصحيا





عقد المكتب الفرعي للمجلس القومي للمهن الطبية والصحية بالولاية الشمالية اليوم بقاعة جامعة العلوم الصحية بدنقلا إمتحان الكفاءة المهنية لعدد 63 كادرا طبيا وصحيا ممارسا للمهنة. وأشاد مدير الادارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بالشمالية الدكتور أحمد فتح الرحمن بجهود المجلس القومي للمهن الطبية والصحية ودوره الكبير في توثيق الشهادات ورفع كفاءة الكوادر الطبية والصحية وتميزها وأكد أن التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس سيظل مستمرا بما يساهم في ترقية وتطوير العمل الصحي وتقديم افضل الخدمات الطبية والصحية لانسان الولاية.

من جانبه أكد مدير المجلس القومي للمهن الطبية والصحية فرع الولاية الشمالية الدكتور سامح محمد حافظ أن المجلس يتبع لوزارة مجلس الوزراء ويعمل من خلال رؤيته ورسالته وأهدافه على مجتمع يتمتع بممارسة طبية وصحية آمنة رائدة ومميزة ومهن طبية وصحية فاعلة في مجال العمل الصحي بالبلاد وتطوير المهن الطبية والصحية ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل فضلا عن الاهداف الخاصة والمتمثلة في تطوير القوانين والانظمة والسياسات اللازمة لرفع مستوى الممارسة وحماية المستفيدين وضبط إجراءات الممارسة المهنية وتطوير آليات المتابعة والمراقبة المهنية عبر الضبط والتفتيش والرقابة وتحديد المعايير الأساسية لخصائص المهن وتطبيق معايير أداء المهن الطبية والصحية وأخلاقياتها والتركيز على الالتزام والانتماء الوطني وتحقيق التوعية في الممارسة والرعاية الطبية والصحية المقدمة وتطوير الانظمة والسياسات التي تحكم البحث العلمي ومعاييره.

الي ذلك أوضح مسجل المجلس القومي للمهن الطبية والصحية فرع الشمالية الدكتور مصعب علي عثمان أن إمتحان الكفاءة المهنية لعدد 63 ممارسا في تخصصات المختبرات الطبية والتمريض والاشعة والتغذية والعلاج الطبيعي ودبلوم الصيدلة ودبلوم المساعدين الطبيين مضى بصورة طيبة بالرغم من الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد وأكد أن إجراءات التسجيل تسير بصورة طيبة وأشار الي تفعيل جزءا كبيرا من دور الرقابة والاشراف.

بدورها أشادت ممثلة الكوادر الطبية والصحية الذين جلسوا لأداء إمتحان الكفاءة المهنية دعاء الباقر احمد بجهود حكومة الولاية والمجلس القومي للمهن الطبية والصحية فرع الولاية وحرصهما على تسهيل إجراءات الامتحان وإخراجه بالصورة المطلوبة.

سونا