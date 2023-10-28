التنسيقية العليا للطرق الصوفية بالسودان تلتقي ازرق طيبة





شهد وفد التنسيقية العليا للطرق الصوفية بالسودان اليوم بمنطقة طيبة الشيخ عبد الباقي بمحلية جنوب الجزيرة حلقة الذكر والمديح بمسيد الشيخ الريح الشيخ عبد الله الشيخ احمد الريح (أزرق طيبة) وذلك بمشاركة لفيف من مشائخ الطرق الصوفية وذلك ضمن زيارة التنسيقية لولاية الجزيرة لنشر السلام والمحبة بين الناس ودعم القوات المسلحة.

وكان وفد التنسيقية برئاسة الشيخ خالد الشيخ برير المنسق العام قد إلتقي بالشيخ الريح الشيخ عبد الله حيث أعرب رئيس الوفد عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة لدوحة العركيين بطيبة الشيخ عبد الباقي .

و قال إن الزيارة تأتي لتبصير أهل القرآن والطرق الصوفية بالبرنامج الوسطي حيث تم النقاش معه حول دور التنسيقية العليا للطرق الصوفية في السودان في التنوير والتبصير بأهمية المرحلة وضرورة تماسك المجتمع، مؤكداً أن الهدف الأساسي للبرنامج الوسطي نبذ الفتن وإطفاء نار الحرب ونشر المحبة والتسامح والتصالح والدعاء والتضرع لنصرة القوات المسلحة.