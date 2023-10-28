السعودية تقدم أكثر من 1000 طن من الادوية للسودان





وقف فريق مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية، على إستلام منحة المركز بمخازن وزارة الصحة الاتحادية الإمدادات الطبية بالشاحنات، بولاية البحر الأحمرالأحمر ، بحضور رئيس اللجنة الصحية اللوجستية د. خليل محمد إبراهيم.

وتأتي الزيارة للمخازن في إطار التنسيق ومزيد من الإعداد في عمليات متابعة تواصل الدعم الذي ينفذ عبر المركز ، وتسهيل وصول مساعدات المركز الطبية والإنسانية عبر الجسر الجوي والبحري من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية السودان، بالاضافة إلى التعرف على نظام الامدادات الطبية في الاستلام والتوزيع.

وعبر رئيس اللجنة الصحية اللوجستيةد.خليل محمد إبراهيم، عن شكرة وتقديرة لجهود المملكة العربية السعودية المتميزة مع السودان والعمل السباق في تقديم العون الإنساني وذلك مما يؤكد عمق العلاقات الازلية بين الشعبين ، معلنا عن المنح المقدمة من المملكة العربية السعودية اكثر من 1000 طن عبارة أدوية ومستهلكات طبية.

وكشف خليل عن إستلام 9 برادات اليوم تحتوي على محاليل وريدية وبعض الأدوية المنقذة للحياة، مبينا انها تساهم في تحسين الأوضاع الصحية بالبلاد خاصة المحاليل الوريدية لمجابهة الأوبئة من حمى الضنك والإسهالات المائية.

وأشار إلى جهود المملكة في التخفيف من الاثار على الشعب السوداني وتقديم المساعدات الطبية والغذائية والايوائية وذلك إمتداد للدور الإنساني الذي تضطلع به السعودية لتقديم الدعم والمساعدات لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، متمنيا أن يعم الإستقرار كل البلاد ،وأن ينصر الله قوات الشعب المسلحة .