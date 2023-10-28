نائب والي غرب كردفان يتفقد الفرقة 22 مشاة بابنوسة





اشاد نائب والي غرب كردفان الاستاذ ادم كرشوم نورالدين بالدور الطليعي الذي تقوم به الفرقة 22 مشاة في حفظ الأمن وحماية وتأمين المنشآت.

وقال في تصريح (لسونا) عقب الإجتماع الامني الذي عُقِد برئاسة الفرقة ان للقوات المسلحة دور كبير في حفظ الامن وسلامة المواطنين بالولاية مؤكداً إهتمام حكومة الولاية بالفرقة 22 مشاة في كافة المجالات.

كما أثنى سيادته على التقرير الأمني الذي إستمع اليه من قيادة الفرقة .

من جهته أكد قائد الفرقة 22 مشاة بابنوسة اللواء الركن معاوية حمد عبدالله جاهزية القوات المسلحة لتأمين المنطقة ومنع التفلتات الأمنية قائلاً “أمن المواطن خط احمر لاتهاون فيه ” .

واوضح قائد الفرقة ان الاجتماع الأمني حضره الناظر الصادق الحريكة عزالدين ناظر المسيرية الزرق وعدد من قيادات الادارة الاهلية بمحلية لقاوة لمناقشة تأمين مدينة لقاوة وماحولها، مؤكداً في هذا الصدد بأن القوات المسلحة متمسكة بالثوابت وعلى العهد في تأمين المواطنين والحدود وهي من الواجبات.