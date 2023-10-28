شراكة بين الجزيرة والجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه صباح اليوم بأمانة الحكومة بمدني وفد الجهاز الإستثماري للضمان الإجتماعي برئاسة الأستاذ يس حسن بشير السبل الكفيلة لتطوير إستثمارات الجهاز في الجزيرة وفرص الإستثمار المتاحة إلى جانب الشراكة فى مجالات التطوير العقاري.

وأعلن رئيس الوفد عن الترتيبات الجارية لتطوير برج الجزيرة المملوك للجهاز لمركز أعمال يضم فندق 5 نجوم ومكاتب إدارية وشقق فندقية ومسبح إلى جانب إنشاء مركز الضمان للخدمات التشخيصية وفق أحدث التقانات المتبعة في هذا المجال للمساهمة فى تقديم خدمات التشخيص المتطورة بالولاية .

من جانبه رحب والي الجزيرة بالشراكة مع الجهاز وأكد أن مدينة مدني في حاجة ماسة لمثل هذه المشاريع العقارية.

وقال إن مركز الضمان للخدمات التشخيصية يعتبر رائد فى المجالات التشخيصية وأن الولاية تفتقد للخدمات التشخيصية المتطورة وأكد استعداد حكومة الولاية للتعاون والشراكة الفاعلة مع الجهاز.