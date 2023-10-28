الإدارات الخدمية بالسوكي تجتمع باليونيسيف قطاع سنار والنيل الأزرق





رأس الاستاذ عبداللطيف ادم يوسف المدير التنفيذي لمحلية السوكي اجتماع مع منظمة اليونيسيف بحضور الاستاذ خالد موسي محمد مدير اليونسيف قطاع النيل الأزرق وسنار والهادي إبراهيم محمد ضابط صحة وتغذية واسامة صالح مسئول المياه واصحاح البئية وحامد محمد حامد مسئول حماية الطفل وتقوى عبد العاطي مسئول التواصل وتغيير السلوك باليونسيف ومدير منظمة العون الإنساني وإدارة التعليم الابتدائي والمتوسط وإدارة ترقية الخدمات الصحية والهندسية والرعاية الاجتماعية وإدارة المياة واللجنة الأمنية.

حيث تناول الاجتماع دور اليونسيف والمجهودات التي تنفذها وتدخلاتها في شتى المجالات الخدمية على مستوى المجتمع.

واشار المدير التنفيذي إلى أن لمساتها كبيرة ورائدة كما بين العديد من القضايا التي تحتاجها المحلية مع توضيح شامل عن الوافدين بمحلية السوكي وما تم تنفيذه من احتياجات ومؤن غذائية، مؤكدا تماسك المجتمع في شتي الأنشطة الثقافيه والاجتماعية.

فيما تناول المتحدثون سرد تفصيلي عن الإدارات ذات الشأن وتوضيح المشاكل التي تواجهها والاحتياجات والخطط المعدة لتنفيذ بعض البرامج.