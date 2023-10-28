رياضية
آرسنال يهزم شيفيلد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي
اكتسح آرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد (5-0)، يوم السبت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويدين المدفعجية بالفضل في الفوز للمهاجم إيدي نكيتياه الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و50 و58.
وأضاف فابيو فييرا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 88، ثم سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس بالدقيقة 90+6.
ورفع المدفعجية رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف توتنهام، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة في المركز الأخير.
كووورة
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد