آرسنال يهزم شيفيلد بخماسية نظيفة في الدوري الإنجليزي





اكتسح آرسنال ضيفه شيفيلد يونايتد (5-0)، يوم السبت على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدين المدفعجية بالفضل في الفوز للمهاجم إيدي نكيتياه الذي سجل 3 أهداف (هاتريك) في الدقائق 28 و50 و58.

وأضاف فابيو فييرا الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة 88، ثم سجل تاكييرو تومياسو الهدف الخامس بالدقيقة 90+6.

ورفع المدفعجية رصيدهم إلى 24 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف توتنهام، فيما تجمد رصيد شيفيلد عند نقطة في المركز الأخير.

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