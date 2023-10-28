بيلينجهام يقود الرسال لهزيمة برشلونة والصعودة لصدارة الدوري الاسباني





قاد الإنجليزي جود بيلينجهام فريقه ريال مدريد للانتصار في مواجهة الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة (2-1)، مساء السبت، ضمن الجولة 11 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب “مونتجويك”.

سجل لبرشلونة جوندوجان في الدقيقة 6، بينما أحرز بيلينجهام هدفي ريال مدريد في الدقيقتين 68 و(90+2).

بهذا الانتصار، يرفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

ونجح بيلينجهام في إضافة الهدف الثاني للريال بالدقيقة 92، من لمسة واحدة على الطائر، ليمنح الملكي 3 نقاط ثمينة.

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