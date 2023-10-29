مدير شرطة ولاية الجزيرة يقف علي إنجازات إدارة المباحث والتحقيقات الجنائيه بالولاية

وقف اللواء شرطة حقوقي فضل عبدة فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة علي الإنجاز الذي حققته مباحث شرطة ولاية الجزيرة بضبطها لعدد من المسروقات بمنطقة مارنجان بمحلية مدني الكبري. بحضور العميد شرطة د/خالد محمد نور مدير دائرة الشئون العامة والعميد شرطة يوسف العوض مدير دائرة الجنايات بجانب مدير إدارة المباحث والتحقيقات الجنائيه بالولاية.

واشاد مدير شرطة الولاية بيغظة أفراد الميدان بالمباحث خصوصا في ضبط واسترداد ممتلكات المواطنين المنهوبه والمسروقة من ولاية الخرطوم داعيا الي مواصلة الجهود في العمل الكشفي للحد من الجريمة.

وتفيد متابعات إعلام شرطة ولاية الجزيرة بان المباحث والتحقيقات الجنائيه توفر لها معلومات دقيقة بوجود منزل بحي مارنجان يستخدمه معتادي الإجرام مخزن للمسروقات،حيث تم تكوين تيم مشترك من مباحث الولاية والمباحث المركزية نجح في ضبط كمية من المسروقات وهي عباره عن اجهزه كهربائية “شاشات ومكيفات وموتورات، ومولدات، وبطاطير طاقة شمسية، ولمبات ومستحضرات تجميل” وتم توقيف اثنين من المتهمين، تم اتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية حيالهم بدائرة الاختصاص.

المكتب الصحفي لشرطة السودان