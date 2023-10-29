خبراء ورجال أعمال : تصريحات الرئيس السيسي بشأن الاقتصاد والصراع في غزة وضعت الأمور في نصابها





أشاد خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لفعاليات الدورة السنوية الثانية من ملتقي ومعرض الصناعة؛ مؤكدين أن ما ذكره الرئيس يؤكد قوة الدولة المصرية رغم التحديات التي تواجهها المنطقة.

وأكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية أن افتتاح وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، والمقام داخل مركز المنارة للمؤتمرات يعطي قوة كبيرة لهذا الملتقي وللصناعة المصرية ويعتبر دعما حقيقيا للقطاع الخاص خاصة في ظل هذه الظروف.وشدد العشري خلال مشاركته في هذا الملتقي والمعرض الدولي علي اهمية المساندة لكل القرارات السياسية التي يتخذها الرئيس السيسي خلال هذه الفترة للحفاظ علي الأمن الوطني المصري ومساندة القضية الفلسطينية قائلا( نحن نؤيد هذه القرارات ونقف خلف الرئيس السيسي ).وشاركت غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي في فعاليات ” الملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة ” الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويقام في الفترة من 28 الى 30 أكتوبر 2023 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقال المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الملتقي والمعرض الثاني للصناعة يعتبر خطوة جيدة لتسويق الصناعات الوطنية وتبادل الخبرات وطرح افاق النهوض بالصناعة وتوطينها وفتح مجالات للتعاون مع الشركات العربية والأجنبية المشاركة.

وأكد الجزايرلي، أنه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على استقدام عدد من الزوار من الدول العربية والأفريقية حيث يشهد الملتقى مشاركة عدد من الشركات التركية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتي ترغب في مقابلة نظيرتها المصرية إلي جانب وفد من غرفة التجارة والصناعة والزراعة بمصراته بدولة ليبيا الشقيقة.

واضاف محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة، أن الغرفة خاطبت جميع الشركات أعضاء الغرفة بشأن الإعداد لعقد لقاءات عمل ثنائية مع الشركات التركية ووفد غرفة التجارة والصناعة والزراعة الليبية والتي تضم 30 الف عضو في جميع التخصصات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية، وذلك بهدف دعم تنمية الأعمال والبحث عن الشركاء التجاريين لزيادة الصادرات الغذائية وفتح أسواق تصديرية.

ويشارك بالمعرض والملتقي الثاني للصناعة أعضاء الغرف العربية الصناعية والتجارية المشتركة، وممثلو البعثات الدبلوماسية لدى جمهورية مصر العربية، ورجال الأعمال، والمجالس الاستثمارية، وممثلو قطاع البنوك والكيانات الاقتصادية، وأعضاء الحكومات لعدد من الدول الشقيقة والصديقة.وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الدولة تولى أهمية خاصة للقطاع الصناعي باعتباره القطاع الأكثر قدرة على تحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات، وهو ما يعكسه تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاحه لملتقى ومعرض الصناعة الدولي، اليوم.

وأوضح الشاهد، فى تصريحات له اليوم، على هامش حضوره للملتقى والمعرض الدولي، أن حديث الرئيس السيسى اليوم عن أهمية تعميق التصنيع المحلي ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في صناعة مستلزمات ومكونات الإنتاج محليا، وأيضا تعزيز التكامل الصناعى فى مراحل الإنتاج المختلفة من خلال المجمعات الصناعية بما يحقق أعلى قيمة مضافة فى الإنتاج؛ يعكس وعيا كبيرا من الرئيس بالتحديات التى تواجه القطاع وسبل حلها.

وأضاف الشاهد أن إعلان الرئيس عن تخصيص أو إعادة هيكلة نحو 100 مدرسة فنية سنويا لزيادة عدد المدارس التكنولوجية المؤهلة للعمالة الفنية المدربة فى المجالات التى تتطلبها الصناعة المصرية، سيحقق طفرة كبيرة ومواجهة أحد أكبر العقبات التى تواجه الصناعة المصرية على مختلف تخصصاتها وهو توافر العمالة الفنية المؤهلة القادرة على التعامل مع أحدث التكنولوجيات الحديثة، بما ينعكس على تحسين جودة الإنتاج فى المصانع المصرية وقدرة المنتجات على المنافسة المحلية والخارجية بشكل أفضل.وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية يتطلب دعما غير مسبوق للقطاع الصناعي، وهو ما بدأت فيه الدولة المصرية بالفعل من خلال عدد كبير من قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تستهدف مواجهة المعوقات المختلفة، مشددا على أن مجتمع الأعمال لديه الرغبة فى التعاون مع الدولة للنهوض بالقطاع وتعزيز زيادة الصادرات المصرية واختراق أسواق تصديرية جديدة، ولا بديل عن قطاع صناعي قوى جاذب للاستثمار وقادر على تحقيق 100 مليار دولار صادرات سنوية.وقال الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، تضمنت عدد من الرسائل الهامة التى تؤكد قوة الدولة المصرية، وقدرتها الكبيرة على حماية أمنها القومي، ودعم مصر للقضية الفلسطينية، بجانب التأكيد على دعم الصناعة والمستثمرين، لتوفير فرص عمل ودعم الاقتصاد المصري.وأشار رئيس تجارية القليوبية، في بيان صحفي له اليوم، إلى أن حرص الرئيس السيسي على طمأنة الشعب المصري، مما يحدث بالمنطقة، وتأكيده قيام الدولة ببذل جهود كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني وتوصيل المساعدات الإنسانية والسعى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن مصر ظلت على الدوام حاضرة وبقوة في قلب تلك الأزمة على مدار التاريخ، والذي اتسم بالدبلوماسية النزيهة المتجردة من أي مصالح، إذ أن الهدف الرئيسي كان دائما الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وتأكيد أن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم، مثلهم مثل باقي شعوب الأرض.

وتابع أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن كلمة الرئيس أكدت للجميع، أن الدولة ماضية في مسارها التنموي والهادف لتطوير الصناعة وقطاعات الدولة الإنتاجية المختلفة، وأنها حريصة على المضي في بناء الدولة مهما كانت التحديات، مشددا أن القيادة السياسية تسعى لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتوطين المزيد من الصناعات الاستراتيجية ولتغطية احتياجات السوق المصري، وذلك من خلال تأكيده لأصحاب المصانع بالاستعداد الكامل لتوفير أي دعم تحتاج إليه هذه المصانع من أجل زيادة الإنتاج والتوسع في العمل والإنتاج، وأن الدولة جاهزة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فني سنويا في إطار تطوير الصناعة.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن القيادة السياسية دائما ما تحرص على التوسع في الصناعات الاستراتيجية المكملة للكبرى، وزيادة نسبة المكون المحلي بما يحقق توسيع القاعدة الصناعية وتحويل مصر لمركز صناعي إقليمي بالشرق الأوسط وإفريقيا، لإخراج منتجات مصرية تستطيع وبقوة أن تنافس مثيلاتها من المنتجات بالأسواق الأخرى بنفس الجودة.

صدى البلد