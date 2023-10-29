طرق بسيطة لجعل المكرونة أكثر صحة





لا يقتصر حب تناول المكرونة على الأطفال فقط بل يعشقها الجميع كبار وصغار، ولكن هل فكرتي فى إعدادها لأسرتك بشكل صحى وقيمة غذائية عالية أليك بعض الطرق البسيطة لجعل المكرونة أكثر صحة وفقا لما نشره موقع هيلثي :

اختيار المكرونة الكاملة: قم باختيار المكرونة الكاملة بدلاً من المكرونة العادية المصنوعة من الطحين الأبيض المكرر، المكرونة الكاملة تحتوي على المزيد من الألياف والمغذيات المهمة.

إضافة الخضروات: قم بإضافة الخضروات المفضلة لديك إلى صلصة المكرونة، يمكنك قطع البصل والثوم والفلفل والفطر وإضافتها إلى الصلصة لزيادة قيمة الألياف والفيتامينات والمعادن.

استخدام صلصة صحية: قم بتحضير صلصة المكرونة الخاصة بك باستخدام مكونات صحية. استخدم الطماطم الطازجة أو الصلصة الطبيعية المنخفضة الدهون والصوديوم والسكر.

الحد من الزيوت والزبد: حاول تقليل كمية الزيوت والزبد المستخدمة في إعداد المكرونة. يمكنك استخدام الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز بدلاً من الزيوت الدهنية.

تناول البروتين: قم بإضافة مصدر صحي للبروتين إلى وجبة المكرونة، مثل الدجاج المشوي أو الروبيان أو الفاصوليا. ذلك يساعد على زيادة قيمة البروتين ويجعل الوجبة أكثر شبعًا.

الابتعاد عن التعليب: حاول تجنب استخدام المكرونة المعلبة المحضرة، حيث تحتوي عادةً على كميات كبيرة من الصوديوم والمواد الحافظة. قم بتحضير المكرونة بنفسك باستخدام مكونات طازجة.

الاهتمام بحجم الحصة: تأكد من تحديد حجم الحصة المناسبة لتجنب تناول كميات زائدة من المكرونة قد يساعد استخدام أطباق صغيرة في التحكم في الحجم.

مع اتباع هذه النصائح، يمكنك تحسين قيمة التغذية لوجبة المكرونة وجعلها أكثر صحة ومتوازنة.

صدى البلد