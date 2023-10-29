إستقرار الأوضاع الأمنية والصحية والغذائية بمراكز الإيواء بالجزيرة





استعرضت اللجنة الفنية لمراكز الإيواء بولاية الجزيرة في إجتماعها صباح اليوم بأمانة الحكومة بمدني برئاسة الأستاذ طارق عبدالرحمن مدير عام وزارة الشباب والرياضة الوزير المكلف رئيس اللجنة عدد من التقارير حول أوضاع المستضافين بمراكز الإيواء.

حيث أكد الأستاذ أسعد السر مفوض العون الإنساني إستقرار الأوضاع الغذائية وثمن الدور المجتمعي والشعبي فى توفير المعينات الغذائية بالمراكز كما إمتدح دور المنظمات العالمية والوطنية في تقديم المساعدات الإنسانية للمستضافين .

من جانبه أعلن ممثل وزارة الصحة عن تنفيذ حملات إصحاح البيئة والنظافة والتعقيم شملت توزيع الصابون والمطهرات مما أسهم في إستقرار الأوضاع الصحية بالمراكز وقال إن الوضع الصحي بمراكز الإيواء جيد ولا توجد حالات إصابات .

فيما أكد ممثل الشرطة إستقرار الأوضاع الأمنية بمراكز الإيواء وأشار لتأمين المراكز بقوات شرطية ثابتة إضافة للطواف اليومي الذي تنفذه شرطة الولاية .