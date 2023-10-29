بونو.. عملاق المغرب يحلم بجائزة “ياشين”





قبل عام واحد، لم يكن حارس المرمى المغربي ياسين بونو ضمن المرشحين لأي من الجوائز الفردية على مستوى العالم أو القارة الأوروبية، لكن كأس العالم 2022 وضعته في بؤرة الضوء.ومع الأداء الرائع لبونو في المونديال ومساهمته في وصول منتخب بلاده إلى المربع الذهبي للمرة الأولى في التاريخ، دخل ياسين بقوة في المنافسة على أكثر من جائزة فردية منها جائزة أفضل حارس في العالم، باستفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي وصل فيها إلى القائمة النهائية للمرشحين، لكن إيميليانو مارتينيز حارس المنتخب الأرجنتيني توج بالجائزة.والآن، يخوض بونو تحديا قويا على جائزة جديدة؛ هي جائزة “ياشين” التي تقدمها مجلة “فرانس فوتبول” الرياضي سنويا لأفضل حارس مرمى في العالم.وتشهد العاصمة الفرنسية باريس غدا الإثنين النسخة الجديدة من حفل مجلة “فرانس فوتبول” لتوزيع جوائزها السنوية لعام 2023، وكانت المجلة أعلنت قبل عدة أسابيع قائمة بأسماء المرشحين للمنافسة على الجائزة.

ويأمل بونو في تتويج مسيرته المميزة بإحراز الجائزة العريقة، التي تحمل اسم أحد أبرز حراس المرمى في التاريخ وهو الروسي ليف ياشين.

وعلى الرغم من وجود العديد من حراس المرمى المتميزين في أوروبا وعلى مستوى العالم، كانت إنجازات بونو داعما قويا وسببا في وصوله إلى قائمة المرشحين للفوز بالجائزة.

ولعب ياسين دورا بارزا ومحوريا في المسيرة الناجحة والتاريخية للمنتخب المغربي بمونديال 2022؛ ليصبح الفريق أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ الدور قبل النهائي للمونديال على مدار تاريخ البطولة العالمية.وأشار الفيفا إلى أن صاحب الـ(32 عاما) اتسم بالهدوء والثقة خلال مشاركته بمباريات المونديال؛ حيث استقبلت شباكه هدفا واحدا في الطريق إلى المربع الذهبي، قبل أن يخسر الفريق أمام نظيره الفرنسي 0-2، في المربع الذهبي.

وبعد أداء مميز مع الفريق في الدور الأول، جاءت مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الإسباني في الدور الثاني (دور الستة عشر)، لتضع بونو بشكل كبير في دائرة الضوء حيث تصدى الحارس المغربي لركلتي ترجيح وساهم بشكل حاسم في الإطاحة بالمنتخب الإسباني من البطولة بخلاف العرض المميز له خلال المباراة نفسها.

وكرر بونو نفس الأداء القوي في مباراة دور الثمانية، ليفوز منتخب بلاده على نظيره البرتغالي 1-0.جاء هذا الأداء القوي امتدادا لمستواه المتميز مع إشبيلية، حيث ساهم في أن يملك فريقه أفضل دفاع بالدوري الإسباني في موسم 2021-2022.

وتوج بونو بأكثر من جائزة فردية، ففاز بلقب “زامورا” لأفضل حارس بالدوري الإسباني، كما أحرز جائزتي أفضل لاعب أفريقي في وسط الموسم وفي نهايته إلى جانب اختياره ضمن التشكيلة المثالية للدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وبعد شهور من إنجاز المونديال، قاد بونو فريقه الإسباني للتتويج بلقب الدوري الأوروبي للمرة السابعة في تاريخه، بفوزه 4-1 بركلات الترجيح على روما الإيطالي في المباراة النهائية.

وينافس بونو على جائزة “ياشين” 9 حراس آخرين في القائمة التي أعلنتها “فرانس فوتبول” ويأتي في مقدمتهم الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز والأرجنتيني تيبو كورتوا (ريال مدريد) والبرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي) والألماني مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

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