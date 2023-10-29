اطهر الطاهر يعتذر من جديد والجمهور: “الحرب دي بسبب ضربة الجزاء الضيعتها في مصر”





قال لاعب الهلال السابق أطهر الطاهربأن هنالك من يرغب بإنهاء مسيرته الكروية عبر الاستفزاز والتنمر والإساءة.

وقال أطهر بأنه لا يزال يعتبر نفسه جزء من نادي الهلال، وأما عن موقف إضاعته لضربة الجزاء فقال بأنه اعتذر للجمهور ويكرر اعتذاره مرة أخرى.

وعلق متابعون على اعتذار أطهر الجديد :