رياضية
اطهر الطاهر يعتذر من جديد والجمهور: “الحرب دي بسبب ضربة الجزاء الضيعتها في مصر”
قال لاعب الهلال السابق أطهر الطاهربأن هنالك من يرغب بإنهاء مسيرته الكروية عبر الاستفزاز والتنمر والإساءة.
وقال أطهر بأنه لا يزال يعتبر نفسه جزء من نادي الهلال، وأما عن موقف إضاعته لضربة الجزاء فقال بأنه اعتذر للجمهور ويكرر اعتذاره مرة أخرى.
وعلق متابعون على اعتذار أطهر الجديد :
– بعد ما خلاص ضيعتنا وودرتا الكأس مننا الليلة جاي تعتذر اعتذارك ما بفيد ودموعك ما بتعيد ضربة الجزاء بالتحديد.
– الحرب دي بسبب ضربة الجزاء الضيعتها في مصر.
– لسه ما نسينا ضربة الجزاء.
الجزيرة – السودان
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