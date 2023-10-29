وزير الري يؤكد دعم مصر الدائم لجنوب السودان في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم المواطنين





أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، دعم مصر الدائم لدولة جنوب السودان؛ فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تخدم مواطني جنوب السودان.

وأشار سويلم، إلى اتخاذ مصر العديد من الخطوات لتنفيذ القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الأخير للجنة الفنية المشتركة بين مصر وجنوب السودان.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري ونظيره لجنوب السودان بال ماي دينج، في القاهرة، وذلك قبيل انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة السادس للمياه” المقرر غداً الأحد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأوضح سويلم، أن مصر أنشأت ٢٠ محطة مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية في جنوب السودان لخدمة المواطنين، وأنه جار تنفيذ ٨ محطات أخرى.

وأنشأت مصر ٤ سدود لحصاد مياه الأمطار، وتطهير المجاري المائية من الحشائش؛ لخدمة الملاحة النهرية والحد من مخاطر الفيضانات، وكذلك الاهتمام بالدعم المؤسسي لوزارة الموارد المائية والري بجنوب السودان بإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر وكذلك الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات.

وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء نظيره لجنوب السودان، مشيراً إلى أن اللقاءات الدورية بين الوزيرين دليل على العلاقات العميقة التي تربط البلدين الشقيقين، وآخرها الاجتماع الأخير في شهر سبتمبر الماضي، حيث كان اجتماعا مثمراً يُسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.

ومن جهته، أعرب بال ماي دينج عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم ، وحرصه على استمرار وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات.

ودعا الوزير سويلم نظيره الجنوب سودانى لمشاركة ممثلين عن دولة جنوب السودان فى اجتماع اللجنة التوجيهية لمبادرة AWARe، والمزمع عقدها يوم الاثنين ٣٠ أكتوبر الجارى ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه.

وقال إن مصر بدأت في صياغة خطة عمل للمبادرة بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، وحتى موعد انعقاد مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين COP28 ، والذى سيتم خلاله تنظيم اجتماع وزاري بمشاركة الجهات المانحة والبنوك ومؤسسات التمويل.

بوابة الأهرام