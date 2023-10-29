القنصل المصري : نقدم كل التسهيلات للمرضى والطلاب





اكد السفير سامح فاروق القنصل العام المصري ان القنصلية المصرية بمدينة بورتسودان تقدم كل التسهيلات الضرورية لكل المرضى والطلاب حتى يتمكنوا من الوصول الى وجهتهم المنشودة باسرع وقت .

واضاف سامح في تصريح خاص لوكالة السودان للأبناء ان كل الحالات الخاصة يتم حصرها منذ ساعات الصباح حتى يتم تسهيل عملية إجراءات التأشيرة مؤكدا ان القنصلية تقدم كل ماهو ممكن من تسهيل إجراءات للسودانيين الراغبين للدخول الى مصر.

وكالة سونا