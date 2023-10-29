إخلاء المدارس من وافدين الخرطوم .. انعقاد إستشارية التعليم الابتدائي بمحلية دنقلا





انعقدت اليوم بدنقلا إستشارية التعليم الابتدائي للعام الدراسي 2024،2023 م وذلك بحضور المدير التنفيذي لمحلية دنقلا الاستاذ عوض الكريم ربيع ومديري إدارات التعليم بالوحدات الادارية الثلاث دنقلا وشرق النيل والحفير وبعض الادارات العامة ذات الصلة بالمحلية وناقشت الاستشارية المشاكل والعقبات التي تقف في طريق إنطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية لدى مخاطبته الاستشارية مواصلة جهود المحلية ودعمها لقضايا التعليم، وأشار الى دور المعلم الكبير في العملية التعليمية ودعا لتضافر الجهود لمعالجة كافة القضايا المرتبطة ببداية العام الدراسي بالرغم من الظروف الامنية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

من جانبه أكد مدير التعليم الابتدائي بمحلية دنقلا الاستاذ عوض ابنعوف أن الاستشارية إستعرضت الترتيبات المتعلقة بأنطلاق العام الدراسي.