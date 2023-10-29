تدشين حصاد الذرة بمشروع كلهوت الزراعي بكسلا





دشن وزير الانتاج الموارد الاقتصادية بولاية كسلا الدكتور خضر رمضان حصاد الذرة للحقول الإيضاحية لمشروع كلهوت الزراعي المنفذة ضمن مشروع بناء المرونة للتغيرات المناخية للقطاعين الزراعي والرعوي بولاية كسلا ذلك بحضور اعضاء اللجنة الفنية لمشروع بناء المرونة وممثلي منظمة الزراعة والاغذية العالمية (الفاو) وعدد من الباحثين والخبراء الأكاديميين، إلى جانب مزارعي المشروع الذي شهد هذا العام تطبيق تجربة زراعة محصول السمسم كأول تجربة بالمشروع ضمن اهداف تغيير التركيبة المحصولية بالمشروع وحققت نجاحا كبيرا مما دفع ادارة المشروع لتوسيع التجربة في العام المقبل وتطبيقها عبر (100) من المزارعين بكلهوت.

وحيا الوزير جهود مشروع بناء المرونة وتدخلات في منطقة مشروع كلهوت الزراعي للعام الثالث على التوالي الأمر الذي ساهم في زيادة عدد المستهدفين بالمشروع الذي يعتبر من المشاريع الاعاشية لتأمين الأمن الغذائي لسكان الولاية ومحلية كسلا خاصة.

واوضح ان العنصر البشري بالمشروع يمثل الجانب الأهم في عملية الإنتاج عبر تفاعله وتبنيه للتقانات الحديثة.

وقال إن مزارع كلهوت يستحق كل الدعم ويعتبر مزارعا سباقا في العمل الزراعي، مشيرا إلى الجهود التي بذلت للموسم الزراعي بتطهير ترعة المشروع.

واضاف اننا نتوقع انتاجية هذا العام للفدان ان تصل إلى (30) جوال، منوها في ذات الوقت إلى فشل الزراعة في القطاع المطري بعض محليات الولاية لتأثرها بظاهر النينو.

وأوضح الدكتور خضر رمضان ان المساحة المروية بالمشروع لهذا العام بلغت (5) آلاف فدان من جملة المستهدف (15) ألف فدان وان المساحة المنتجة تقدر بـ(4) الاف فدان بمختلف المحاصيل.

وطالب الوزير بتطبيق استخدام تجربة السماد الذي ساهم في زيادة الانتاجية للفدان.

كما كشف الوزير عن الاتفاق الذي تم مع إحدى المنظمات التي ستعمل مع الوزارة ضمن برامج متعددة والتي سيكون من ضمنها توفير تقاوي محسنة لمزارعي كلهوت اضافة للقيام ببعض التدخلات في مسألة الري فضلا عن توفير طائرة لمكافحة الآفات بالمناطق الزراعية جنوب الولاية ومنطقة حلفا الجديدة.

ووجه الوزير بتكوين لجنة تعمل علي حماية الإنتاج الزراعي بالمشروع من الحيوانات.

من جانبه أوضح مدير مشروع بناء المرونة مع التغيرات المناخية جمال محمد الامين ان المشروع استطاع ان ينتج تقاوي محسنة من مشروع كلهوت الزراعي وتم توزيعها للمزارعين في وقت مبكر بلغت (12) طن من صنفي طابت وارفع قدمك، وان مشروع كلهوت تحصل على (3) أطنان ونصف من التقاوي المحسنة وتم تعفيرها ضد الحشرات والفطريات اضافة الي تقديم حزم زراعية متنوعة للمزارعين.

وأضاف جمال انه ولأول مرة يتم استخدام عملية التسميد النيتروجيني، مشيرا إلى أن المشروع في كل عام يتوسع في عملية الإنتاج للفدان.

وكشف عن تطبيق تجربة الحقول التاكيدية لمحصول السمسم لاول مرة بكلهوت توسيعها العام المقبل باستهداف (100) مزارع ضمن مفهوم تغيير التركيبة المحصولية وصولا إلى مرحلة الزراعة الاستثمارية للمزارع لمقابلة تكاليف الإنتاج وتحقيق الفوائد المادية وتطبيق التقانات على مستوى المشروع عامة خاصة التسميد النيتروجيني.

وافادة رئيس لجنة تسيير مزارعي كلهوت عبد المحيي زكريا البدايات المبكرة للتحضير للموسم الزراعي بالمشروع بتطهير الترعة الرئيسية للمشروع إلا أن قلة المياه والامطار ادي إلى ري مساحات قليلة.