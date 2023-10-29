البرهان يلتقي المبعوث السويسري للقرن الأفريقي





إلتقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم، المبعوث السويسري للقرن الإفريقي، سلفاين إستير.

حيث تطرق اللقاء للجهود الداخلية والخارجية الرامية لإنهاء الحرب في السودان، بجانب الأوضاع الإنسانية وسبل تسهيل وصول المساعدات لمستحقيها.

وتطرق اللقاء أيضا إلى أهمية تشكيل حكومة من المستقلين لإدارة المرحلة الإنتقالية وصولا لإجراء الإنتخابات العامة.