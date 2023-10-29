القضارف تتسلم عدد من الأدوية ومستهلكات غسيل الكلى





تسلم صندوق الإمدادات الطبية بالقضارف اليوم كميات من أدوية ومستهلكات غسيل الكلى قادمة من ميناء بورتسودان تم شرائها عبر وزارة الصحة الإتحادية.

حيث أوضح المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف الأستاذ عبدالناصر حسن علي خلال استقباله شحنات الأدوية بمباني الإمدادات الطبية أن وصول أدوية ومستهلكات غسيل الكلى لمستشفيى القضارف والفاو يعتبر دعم حقيقي يساهم في توفير احتياجات المرضي بالمستشفيات، معربا عن تمنياته أن يستمر الدعم حتى تستمر الخدمة للمحاجين من مرضى غسيل الكلى.

من جانبها أبانت دكتورة رجاء الباقر حسن الفكى مدير صندوق الإمدادات الطبية بالقضارف أن وصول الإمدادات الدوائية الخاصة بمرض الكلى جاء بتمويل من وزارة الصحة الإتحادية وتم شرائها عبر الصندوق القومى للإمدادات الطبية الإتحادي، حيث تحتوى الكميات الوصلة علي 208 كرتونة (دا يليز) إلى جانب نوعين من (الفستلة) بعدد 5 كراتين بالإضافة إلى 208 كرتونة (اللين) إضافة إلي الباودر الذي سوف يصل فيما بعد.